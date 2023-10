Vincenzo De Luca da Fabio Fazio a Che tempo che fa: presenta il suo libro “Nonostante il Pd” Il presidente della Regione Campania va da Fabio Fazio a presentare il suo polemico libro contro il Partito democratico di Elly Schlein.

Domenica sera i maggiorenti del Partito Democratico arricchiranno l'audience della nuova stagione di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio di recente trasferitosi da Raitre a Nove Discovery. Con un po' di ansia i Dem ascolteranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato da Fazio in qualità di autore: suo il libro dal titolo che è tutto un programma: "Nonostante il Pd", edito da Piemme.

Tra Fazio e De Luca c'è un rapporto consolidato durante la fase acuta della pandemia da Covid-19: in tv le sortite del governatore sui "cinghialoni" che sfidavano il lockdown ma pure le battute su Fazio, appellato come "fratacchione", divennero argomento di conversazione sui media e sui social network.

Stavolta si parla d'altro. Ci saranno sicuramente domande sull'attualità, ovvero l'attuale fase di governo Meloni e ci sarà da parte di De Luca una critica al lavoro fatto con le regioni, pochi soldi – dice il governatore – per sanità ed emergenze territoriali.

Ma la parte che tutti attendono è sicuramente quella sul Partito Democratico di Elly Schlein. Con la segreteria Dem De Luca è ai minimi termini: lui vuole candidarsi per un terzo mandato e sta brigando in Consiglio regionale affinché le leggi locali lo consentano. Di contro, la maggioranza del suo partito pensa che "don Vincenzo" debba mollare la presa. È stato candidato tre volte alla Regione Campania e per due è stato eletto, quindi da 10 anni è alla guida del governo regionale. Prima ancora è stato tre volte sindaco di Salerno, due volte deputato e pure sottosegretario di governo alle Infrastrutture (con Enrico Letta premier) e ininterrottamente dal 1975 De Luca è un alto dirigente di partito (Pci, Pds, Ds e Pd). Oggi anche il figlio Piero De Luca segue le sue orme ed è parlamentare del Pd. L'altro figlio, Roberto, dopo una breve fase politica, è più impegnato nel suo lavoro.

Chi invece sostiene Vincenzo De Luca – ovvero l'opposizione a Schlein, in primis parte della minoranza guidata da Stefano Bonaccini, è convinto che proprio la lunga esperienza amministrativa del politico salernitano ne faccia un candidato naturale alle Elezioni Regionali in Campania nel 2025 e che occorra fare di tutto affinché De Luca possa essere messo in condizione di battere il centrodestra. È assai probabile che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni decida di candidare alla presidenza della Regione Campania Gennaro Sangiuliano, napoletano, giornalista, attuale ministro della Cultura.

Di cosa parla il nuovo libro di Vincenzo De Luca? Lo dice il titolo: è una sorta di diario post-pandemia con profonda critica al Partito Democratico, ovvero il partito in cui milita De Luca stesso. «Al Pd – scrive De Luca nel libro. – parlo con il linguaggio mio, non con le parole figlie del parassitismo, delle cooptazioni, e delle miserie personali, non essendo io debitore di nulla a nessuno; anzi, avendo fatto quello che ho fatto, non grazie al partito (quale che ne fosse il nome), ma nonostante il partito, da sempre.»