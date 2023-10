Vincenza Donzelli morta dopo il parto cesareo, chiesto il processo per 4 medici Fissata l’udienza preliminare per il 22 gennaio 2024. La donna era morta il 13 agosto 2022, dopo aver partorito il suo primo figlio con il taglio cesareo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per la tragica morte di Vincenza Donzelli, operatrice culturale e turistica animatrice della Galleria Borbonica di Napoli, deceduta a 43 anni dopo un parto cesareo, la Procura della Repubblica di Napoli chiede il rinvio a giudizio per 4 medici. Enza, compagna del produttore cinematografico Andrea Cannavale, figlio del popolarissimo e compianto attore Enzo Cannavale, grande interprete anche di teatro e molto amato dal pubblico italiano, è deceduta purtroppo il 13 agosto 2022 nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, cinque giorni dopo aver partorito il suo primo figlio.

L'indagine della Procura

Secondo i periti della Procura, come riportato dai quotidiani Il Mattino e La Repubblica Napoli, la donna sarebbe morta dopo una "profusa emorragia uterina manifestatasi dopo l'intervento di taglio cesareo del giorno 8 agosto 2022" al quale sarebbe stata sottoposta presso la Clinica Ospedale Internazionale. La famiglia chiede di fare chiarezza sul decesso. È partita l'inchiesta, coordinata dalla pm Federica D'Amodio, del pool della procuratrice aggiunta Simona Di Monte. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici che hanno avuto in cura Vincenza e hanno cercato di salvarle la vita, frenando l'emorragia. L'ipotesi è di omicidio colposo.

Una gravidanza serena, poi la tragedia dopo il cesareo

Vincenza, come raccontato dai suoi familiari, aveva trascorso una gravidanza serena ed era pronta per partorire il suo primo figlio tanto desiderato. La sua morte ha sconvolto tutta la famiglia. I giudici vogliono fare chiarezza sulle "modalità di intervento di parto cesareo effettuato al termine della gravidanza". L'udienza preliminare è stata fissata per il 22 gennaio 2024, dove il Gup Federica Colucci, dopo aver sentito accusa e difesa, deciderà se e per quali imputati disporre il processo. Ad assistere i familiari di Vincenza Donzelli, gli avvocati Gaetano Inserra, che assiste il compagno Cannavale, e Mario Ivan Esposito e Anna Morcone, che assistono gli altri familiari. Si tratta, è bene precisare, di un processo tecnico, dove tutte le parti avranno modo di chiarire la propria posizione e sono da considerare non colpevoli fino a prova contraria.