Vigile picchiato nel traffico sulla Domitiana: fermati tre uomini per il pestaggio Tre uomini sono stati sottoposti a fermo per il violento pestaggio, ai danni di un agente della Polizia Municipale, avvenuto domenica 7 aprile sulla Domitiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono stati sottoposti a fermo tre uomini per il violento pestaggio ai danni di un agente della Polizia Municipale avvenuto sulla Domitiana, nel territorio di Giugliano, domenica 7 aprile; i tre uomini, nelle ore successive all'accaduto, si erano recati dalla polizia e avevano reso dichiarazioni spontanee circa il violento pestaggio, autoaccusandosi al fine di attenuare la loro posizione; per questo, erano già stati denunciati. Per loro le accuse sono di lesioni e violenza privata: i tre sono in attesa della convalida del fermo.

Il violento pestaggio ripreso in un video e diffuso online

Come detto, la violenza si è verificata domenica 7 aprile, sulla Statale 7 Quater Domitiana: l'agente della Municipale di Napoli, in quel momento fuori servizio, era stato accerchiato dal branco, picchiato selvaggiamente con pugni e calci, e poi lasciato esanime sull'asfalto. Il pestaggio si è verificato nel traffico, tra gli automobilisti sconcertati, alcuni dei quali hanno ripreso la violenza con i cellulari: il video è così finito online.

A riprendere le immagini, pubblicandole sui suoi canali, era stato anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che aveva dichiarato: Siamo circondati da trogloditi che sono totalmente incapaci di far prevalere le loro ragioni se non con la violenza, anche quando di ragione non ne hanno affatto. Ormai basta una piccolissima scintilla per far scoprire la violenza, ogni scusa sembra che sia buona, e ci si ritrova a parlare di un ferito, di un morto, di qualcuno mandato in ospedale. Solo la certezza delle condanne e una giustizia più severa può placare questa deriva violenta".