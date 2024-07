video suggerito

Applicavano tassi di usura superiori al 100% mensile: tre uomini arrestati a Napoli I tre soggetti – due dei quali incensurati – avrebbero estorto denaro a un uomo residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, che precedentemente aveva contratto debiti con tassi usurai superiori al 100%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sono tre gli uomini arrestati – due dei quali incensurati – nel corso di un blitz dei carabinieri tra Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: devono rispondere, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione, detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti, delitti aggravati, tutti, dal metodo mafioso. Il blitz, eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Poggioreale, unitamente a quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, è stato coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea.

I tre indagati, secondo le indagini, avrebbero estorto denaro a un uomo residente a San Giovanni a Teduccio, il quale aveva precedentemente contratto debiti con tassi di usura superiori al 100% mensile. Dopo l'esecuzione del decreto di fermo, che è stato poi convalidato dal gip del Tribunale di Napoli, per i tre uomini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si ricorda che il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.