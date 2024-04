video suggerito

Vigile picchiato nel traffico sulla Domitiana, 3 denunciati per lesioni e violenza privata Tre giovani sono stati denunciati per l'aggressione all'agente della Polizia Municipale del 7 aprile sulla Domitiana, a Giugliano.

A cura di Nico Falco

Sono stati denunciati tre dei componenti del branco che, domenica scorsa, ha picchiato un vigile urbano libero dal servizio sulla statale Domitiana, nel territorio di Giugliano; dovranno rispondere di lesioni e violenza privata. I tre si sono presentati ieri mattina negli uffici della squadra di polizia giudiziaria della stradale di Fuorigrotta, accompagnati dagli avvocati, e hanno fornito la propria versione dell'accaduto, ammettendo l'aggressione.

Nelle ore precedenti erano stati già identificati dalla Polizia Stradale, abitano tra Giugliano e Villaricca, in provincia di Napoli: gli agenti erano arrivati a loro tramite i filmati del pestaggio che sono circolati in Rete e ulteriori indagini sono in corso per risalire all'identità degli altri componenti del gruppo.

Il video era stato diffuso sul Web nei giorni scorsi: le immagini mostrano un uomo che viene accerchiato e pestato da diversi ragazzi, che poi lo lasciano ferito a terra. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una discussione nata per banali motivi di viabilità.