Rissa in strada sulla Domitiana, in gruppo prendono a calci e pugni un uomo e lo lasciano sull’asfalto È stato il deputato Francesco Emilio Borrelli a diffondere sui social il video della violenta rissa, scoppiata proprio sulla carreggiata della Domitiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Momenti di violenza inaudita sulla Domitiana, lungo asse viario che attraversa la zona Nord di Napoli, fino al Casertano, dove, proprio i bordi della carreggiata, un uomo è stato aggredito e violentemente colpito con calci e pugni da un gruppo di persone e poi lasciato esanime sull'asfalto. A denunciare l'episodio di violenza, che sarebbe avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi profili social ha condiviso anche il video del pestaggio, filmato da qualcuno all'interno di un'automobile ferma nel traffico causato proprio dalla rissa.

La violenta rissa, come racconta anche il deputato Borrelli, sarebbe stata provocata da un alterco legato a motivi di viabilità. Dopo che il gruppo si è scagliato contro l'uomo che, come si evince anche dalle immagini, poi giace esanime sull'asfalto, i partecipanti alla rissa si sono dileguati.

"Siamo circondati da trogloditi che sono totalmente incapaci di far prevalere le loro ragioni se non con la violenza, anche quando di ragione non ne hanno affatto. Ormai basta una piccolissima scintilla per far scoprire la violenza, ogni scusa sembra che sia buona, e ci si ritrova a parlare di un ferito, di un morto, di qualcuno mandato in ospedale. Solo la certezza delle condanne e una giustizia più severa può placare questa deriva violenta" ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli.