Vigilante sfregiato e colpito a pugni in faccia alla stazione Eav: “Volevano vandalizzare il treno nuovo”

Vigilante picchiato con pugni in faccia alla Stazione ferroviaria Eav di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Colpito al volto ripetutamente, ha riportato ferite lacero contuse e un occhio tumefatto. La violenta aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, sabato 3 gennaio 2026, attorno alle ore 18,00. Il vigilante sarebbe stato assalito da alcuni writers sorpresi mentre tentavano di vandalizzare uno dei nuovi treni dell'Eav. Il video della denuncia è stato pubblicato sui profili social della vittima, guardia giurata della Cosmopol, e rilanciato da Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione nazionale delle Guardie giurate, e dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

La solidarietà di Eav, De Gregorio: "Vorrei incontrarlo"

Immediata la solidarietà di Eav, l'Ente Autonomo del Volturno. “Abbiamo avuto la relazione di Cosmopol – spiega a Fanpage.it Umberto De Gregorio, presidente della società partecipata della mobilità di proprietà della Regione Campania – ed Eav farà la denuncia anche da parte sua. Purtroppo viviamo un territorio difficile. Molto difficile. Di security Eav investe oltre 3 milioni all’anno. Di più non possiamo fare. Mi farebbe piacere incontrare di persona Raffaele, svolge un lavoro difficile, ha tutta la mia solidarietà”.

Il racconto della vittima: "Assalito da due ragazzi"ù

Erano circa le 17,54, secondo la testimonianza della vittima, quando sarebbe avvenuto il pestaggio: "Sono stato aggredito da due ragazzi – racconta il vigilante – sono le persone che pitturano ormai da anni il 90% dei treni Eav, gli stessi che hanno imbrattato anche il treno nuovo a Sarno". La guardia giurata mostra poi le ferite sul volto, l'occhio gonfio e tumefatto, lo squarcio che gli solca un lato del viso, ancora sanguinante. "Questo video lo utilizzerò per fini legali, per tutelarmi contro queste persone e contro chi non mi tutela all’interno dell’azienda".

Borrelli (Avs): "Individuare i responsabili"

Dura la condanna di Francesco Emilio Borrelli (Avs) per il gesto: “Esprimo la mia più ferma condanna per l’aggressione subita dalla guardia giurata a Poggiomarino. Si tratta di un gesto di una gravità estrema; vandali e violenti non possono restare impuniti. Questi soggetti non solo volevano danneggiare un bene pubblico, ma una volta scoperti, invece di fuggire o di vergognarsi per quanto fatto, hanno aggredito e malmenanto la guardia giurata addetta alla sicurezza. È indispensabile individuare immediatamente i responsabili e assicurare che paghino per quanto fatto davanti alla legge. Non possiamo accettare che l’aggressione e l’intimidazione diventino consuetudine. Serve tolleranza zero, più controlli e pene certe per chi pensa di poter agire con violenza e impunità”.