Vigilante investito e morto a Fuorigrotta, rivolta del quartiere: “Corrono troppo, bisogna intervenire”

Immagine di repertorio

Lutto e proteste a Fuorigrotta dopo la morte dei vigilante 63enne, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre scorso, a piazzale Tecchio. L'uomo, che era a piedi all'esterno di un bar, fu investito, nel corso di un sinistro tra 4 veicoli, e rimase schiacciato tra le auto, restando gravemente ferito. Purtroppo, il 63enne è deceduto il 5 gennaio scorso, dopo quasi 10 giorni di ricovero in ospedale, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Gli abitanti del quartiere da tempo chiedono al Comune di intervenire per migliorare la sicurezza stradale nella zona.

La protesta dei cittadini: "Primo morto in incidente del 2026"

"Il primo pedone morto del 2026 – commenta amaramente l'associazione Napoli Pedala – Solo sei giorni per ricordarci che si continua a morire per violenza stradale a Napoli come non mai. Dieci giorni di agonia, oggi la morte. La colpa della vittima, aver deciso di sostare a piedi fuori un bar a Fuorigrotta". I comitati chiedono al Comune di intervenire "contro queste morti annunciate. Si muore sempre per le solite cause, nelle stesse strade già attenzionate mille volte".