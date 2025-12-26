napoli
Incidente a Fuorigrotta, grave un pedone schiacciato fra le auto in piazzale Tecchio

Incidente all’alba a Fuorigrotta: auto perde il controllo e travolge veicoli in sosta. Un ferito grave ricoverato all’ospedale del Mare.
A cura di Redazione Napoli
Un grave incidente stradale, l'ennesimo, si è verificato all'alba di oggi, venerdì 26 dicembre, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. L’impatto è avvenuto intorno alle 6 del mattino in piazzale Tecchio. Coinvolte quattro auto.

Secondo una prima ricostruzione, una Polo Volkswagen, guidata da una 21enne e proveniente dal sottopasso Claudio, avrebbe perso il controllo andando a urtare tre veicoli in sosta. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo, un pedone, che si trovava nei pressi delle auto parcheggiate. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'Ospedale del Mare, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Unità operativa Chiaia della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica.

napoli
