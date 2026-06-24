Vietato il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, batteri fecali due volte il limite. Stop anche a Battipaglia-Spineta

Alte concentrazioni di Escherichia Coli sulle spiagge di Pietrarsa, a Napoli, e Spineta, a Battipaglia. L’Arpac vieta il bagno.

Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa a Napoli est, vicino al museo ferroviario. I batteri fecali come l'Escherichia Coli sono oltre il doppio del limite, con concentrazioni di 1298 UFC/100 ml, contro un tetto massimo di 500. Questo l'esito dei campionamenti fatti il 22 giugno scorso dall'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, sul tratto di litorale che va da Sannicandro al Museo di Pietrarsa.

Il Comune di Napoli, con ordinanza sindacale, ha istituito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l'area di Pietrarsa. Il provvedimento si è reso necessario a tutela della salute pubblica, a seguito degli esiti sfavorevoli delle analisi, per i parametri microbiologici oltre limiti, effettuate in quel tratto di costa. Il divieto resterà in vigore, in via precauzionale, fino a nuova valutazione da parte di Arpac, che dovrà attestare con nuovi campionamenti il ripristino delle condizioni idonee alla balneazione, nel rispetto dei parametri di qualità previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 116/2008).

Tuffi vietati anche sulla spiaggia Spineta di Battipaglia

Tuffi vietati anche a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove, sempre nel prelievo avvenuto il 22 giugno, sono emerse concentrazioni di Escherichia Coli di 1298 UFC/100 ml. Il campionamento è stato fatto sul tratto di arenile da 200 metri a sud della Foce Tusciano a 200 metri a nord di via Spineta. Essendo stati sforati i limiti per i parametri microbiologici l'Arpac ha informato il Comune che emetterà l'apposita ordinanza. Saranno eseguiti poi altri prelievi nei prossimi giorni per verificare il rientro nei parametri. Se il mare non sarà più inquinato, si potranno revocare le ordinanze. Altri controlli saranno eseguiti periodicamente sulle altre spiagge della Campania per tutta l'estate.