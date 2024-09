video suggerito

Viene scoperto dai vigilantes e ingoia la droga per nasconderla, morto 34enne a Capaccio Paestum Il giovane forse temeva che potessero essere poliziotti o carabinieri. Aperta indagine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si apparta in un deposito, ma viene scoperto dai vigilantes. Temendo che possano essere poliziotti o carabinieri, ingoia la dose di droga che ha con sé per nasconderla. Ma si sente male e muore. La vittima è un giovane di 34 anni, con problemi di tossicodipendenza. La tragedia è avvenuta a Capaccio Paestum, nota località turistica del Cilento, in provincia di Salerno, famosa per i lidi balneari e per gli scavi archeologici.

L'episodio è accaduto nella notte tra sabato 31 e domenica 1 settembre 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, in provincia di Salerno, che stanno cercando di accertare le cause del decesso e se quest'ultimo possa essere effettivamente legato all'ingestione della dose di droga.

Il fatto è avvenuto in località Sorvella, a Capaccio Paestum, all'esterno di un capannone. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe avuto con sé un martello. Sarebbe stato sorpreso da una guardia giurata. Temendo forse che potesse trattarsi di forze dell'ordine o di essere sottoposto a ulteriori controlli, avrebbe ingerito la sostanza che aveva con sé, presumibilmente stupefacente.

Subito dopo, l'uomo è stato colto da un malore. I vigilantes, che lavorano per una società privata, hanno subito chiamato il 118, quando hanno capito che la situazione era grave. Sul posto è arrivato il personale sanitario. Ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare. È deceduto nonostante i tentativi disperati di rianimarlo. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un'inchiesta. Sequestrata la bustina contenente la presunta sostanza letale ingerita dal 34enne. Scartata l'ipotesi che il giovane stesse per commettere un furto.