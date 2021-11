Via Toledo, inveisce contro i carabinieri e prende a pugni l’auto Un video mostra un uomo che inveisce contro i carabinieri e colpisce l’automobile in via Toledo. Le immagini diffuse dal Comitato Vivibilità Cittadina.

A cura di Nico Falco

Un uomo che inveisce contro una pattuglia dei carabinieri, urla con un forte accento straniero, prende a pugni l'automobile di servizio che si allontana dopo che un militare ha detto che sarebbero andati a controllare le telecamere di sorveglianza. È successo in via Toledo, nel pieno centro di Napoli, la scena è stata ripresa da un residente con il cellulare e il video è stato è stato caricato sui social dal Comitato Vivibilità Cittadina con la didascalia "istituzioni latitanti".

La scena risale alla notte tra il 16 e il 17 novembre e in molti, guardando quelle immagini, hanno commentato puntando il dito sia sulla violenza dell'uomo, che quando resta solo danneggia alcuni cestini dei rifiuti e successivamente se la prende anche con una pattuglia di guardie giurate, sia contro gli stessi carabinieri, parlando di omissione.

A stretto giro è arrivato il chiarimento da parte del Comando Provinciale di Napoli: i militari, spiegano dalla caserma Pastrengo, hanno dovuto allontanarsi perché impegnati nella ricerca di una persona che era stata segnalata armata in sella a uno scooter (in una parte del video si sente anche un militare che, quando l'uomo si para davanti all'automobile, dice: "Facci andare a vedere se troviamo il motorino, dai").

Prima di lasciare via Toledo, però, i carabinieri hanno chiesto l'intervento del 118, data la situazione. Successivamente l'uomo, identificato poi come un cittadino di origini srilankesi, è stato monitorato dalla centrale operativa tramite le telecamere di videosorveglianza ed è stato bloccato in via Tommasi, dove è stato affidato alle cure dei sanitari; l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.