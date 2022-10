Via Toledo invasa dagli scooter elettrici senza targa: li usano le ragazzine Via Toledo invasa dalle moto elettriche guidate da ragazzine che si fanno strada tra le centinaia di pedoni che affollano la strada e ovviamente guidano senza casco.

Scooter elettrici in via Toledo. In sella ci sono 3 ragazzine / foto Fanpage.it

Saranno elettrici, non avranno obbligo di targa. Ma sono degli scooter a tutti gli effetti e quando in sella salgono non una, non due, ma tre ragazzine, senza casco, sfrecciando tra carrozzini, auto, moto, bici, monopattini, bancarelle, tavolini, pedoni e fregandosene perfino della Polizia Municipale, come mostra l'immagine scattata poche ore fa da Fanpage.it in via Toledo, il disastro è preconizzato.

Scooter elettrici sfrecciano lungo via Toledo a Napoli / foto Fanpage.it

Non ci vuole un cartomante per prevedere che prima o poi una di queste ragazzine causa gimkana azzardata finirà su un pedone, o cadrà rovinosamente sui sampietrini facendosi male, pure perché senza alcuna protezione. Le ragazze – sono quasi sempre giovani donne quelle che usano questi mezzi, avranno 14, 16 anni al massimo – sbucano dai vicoli poco dopo le ore 17. Fanno sempre lo stesso percorso, dall'altezza di via Santa Brigida e fino a piazza Trieste e Trento e poi dietrofront. Ad una occhiata veloce sembrano scooter elettrici (quindi la patente sarebbe obbligatoria) non bici a pedalata assistita. Le bici elettriche che somigliano agli scooter (ma hanno bisogno dell'azione della pedalata) costano dagli 850 euro in su, gli scooter elettrici, dunque con motore indipendente, circa 1.200 euro almeno.