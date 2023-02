Trasporto pubblico a Napoli

Auto si schianta contro una palma in via Marina a Napoli: incidente nella corsia del tram Incidente stradale nella corsia del tram. La circolazione dei mezzi è stata sospesa per due ore e mezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale questa notte in via Marina a Napoli, dove un'automobile privata che viaggiava nella corsia centrale destinata ai mezzi pubblici e ai tram, in particolare, si è schiantata, per motivi ancora da chiarire, sembra contro una palma che costeggiano la strada. L'impatto è stato violentissimo, l'auto è andata quasi completamente distrutta. Per fortuna, non si registrano feriti. Il conducente è uscito illeso dall'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, del reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano, e la guardia di finanza.

Sospesa la circolazione dei tram per 2 ore e mezza

A causa dell'incidente stradale in via Marina è stata sospesa la circolazione del tram linea 2 dell'Anm, visto che la corsia centrale, dove ci sono i binari era interdetta alla circolazione. Il servizio del tram è stato sospeso dalle ore 5,15 ed è stato riattivato con la prima corsa da Sant'Erasmo soltanto alle 7,20.

Solo ieri sera, un altro violento incidente si è verificato in via Miano a Capodimonte. Qui, poco dopo le ore 18,00, un'auto per motivi ancora da chiarire si è scontrata con un'altra vettura, salendole sul cofano. Non è chiaro come sia stato possibile il verificarsi di questa situazione. Su via Miano si verificano spesso incidenti. Solo due anni, fa, a novembre 2021, nella stessa strada perse la vita il 27enne Adrian Olmo. Il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, quando fu travolto da un'automobile ad alta velocità che lo centrò in pieno, scaraventandolo al suolo. Un impatto tremendo, che non gli lasciò scampo, mentre il pirata della strada fuggì.