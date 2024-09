video suggerito

Via i cassonetti per la raccolta dei vestiti usati al Vomero, il Comune: “Passeranno i camioncini” I cassonetti degli indumenti usati saranno rimossi da alcuni quartieri. Il Comune: “Utilizzeremo le postazioni mobili in alcuni orari” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Via i cassonetti in strada per la raccolta degli abiti usati dal Vomero. Dopo la polemica per le vandalizzazioni, il Comune e Asìa hanno deciso di cambiare modalità. Passeranno dei camioncini a ritirare gli indumenti in particolari orari della giornata. Ci si potrà recare, quindi, al punto raccolta, nel giorno e negli orari stabiliti per conferire i propri abiti che potranno essere così riciclati. Il nuovo sistema non entrerà in vigore in tutta la città, ma solo in alcuni quartieri. "Abbiamo un problema di accanimento da parte di terzi su tutti i cassonetti che riguardano indumenti usati -afferma a Fanpage.it Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asìa – stiamo per riorganizzare il sistema di raccolta". Mentre Vincenzo Santagada, assessore all'Ambiente, conferma: "Stiamo organizzando un servizio mobile ad orari predefiniti".

I cassonetti dei vestiti resteranno in altre zone di Napoli

I cassonetti per la raccolta dei vestiti, ad ogni modo, resteranno ancora in altre zone di Napoli, come spiega Antonio Capece, presidente di Ambiente Solidale, Cooperativa sociale che si occupa di ambiente e inserimento lavorativo, tra le società che hanno in appalto il servizio da Asìa.

“Il servizio di raccolta degli indumenti usati è gestito su Napoli da tre soggetti, cui è stato affidato l’incarico direttamente da Asìa a seguito di gara di appalto: noi ci occupiamo della VI Municipalità, della zona industriale fino ai Colli Aminei, Stella San Carlo e la Sanità. Anche i nostri cassonetti subiscono quotidianamente questo tipo di atti ma noi, tra tante difficoltà, non ci fermiamo, soprattutto perché la raccolta della frazione tessile è un obbligo di legge per i comuni e siamo al fianco delle istituzioni e di Asia per garantirla. Tra l’altro, su Napoli c’è un’ottima risposta dei cittadini che ci consente non solo di dare un contributo all’ambiente ma anche, nel nostro caso, di sostenere, attraverso questo servizio, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di collaborare anche, ad esempio, nella distribuzione di coperte nei mesi più freddi”.