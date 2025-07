Via Aniello Falcone al Vomero sarà asfaltata, coperti i cubetti di porfido: “È solo provvisorio”

La decisione del Comune, con l’ok della Soprintendenza: asfaltare via Aniello Falcone in via provvisoria, nell’attesa del finanziamento del restyling totale.

Al Vomero via Aniello Falcone sarà asfaltata e saranno coperti i cubetti di porfido. Una sistemazione provvisoria per la famosa via panoramica dei baretti, nell'attesa di trovare le risorse per rifare tutta la strada. La decisione è stata comunicata il 17 giugno scorso dal servizio strade del Comune alla V Municipalità. Il rifacimento con l'asfalto è stato autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Tutto legittimo, insomma, anche se tra i cittadini non manca chi storce il naso, ben conoscendo quali possano essere i rischi che qualcosa di provvisorio possa durare oltremodo nel tempo.

Lavori per asfaltare via Aniello Falcone

"La soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli – scrive la presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino – ha autorizzato un intervento di ripristino provvisorio con apposizione di conglomerato bitumitoso a copertura della pavimentazione in cubetti di porfido esistente.In sintesi Enel distribuzione provvederà a coprire con asfalto l'attuale pavimentazione in porfido .Tale intervento si è reso necessario per garantire la pubblica e privata incolumità in attesa del reperimento da parte dell'amministrazione comunale delle risorse utili alla riqualificazione complessiva e straordinaria di tale arteria stradale strategica per la viabilità cittadina.Inoltre si comunica che Enel ad agosto, riprenderà le operazioni di scavo previste (linea Ferrantina), da civ. 330 a Largo MadreTeresa di Calcutta nell'ambito del territorio della Municipalità5″.

A metà giugno, l'ufficio tecnico comunale aveva anticipato la decisione alla Municipalità, a quanto apprende Fanpage.it. Il Comune aveva infatti chiesto "l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli alla esecuzione di un intervento di posa del conglomerato bituminoso a copertura della pavimentazione esistente in cubetti di porfido". "Tale intervento – si legge nel documento – da ritenersi provvisorio nelle more del reperimento delle risorse necessarie alla complessiva riqualificazione dell'asse stradale, è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con nota" del 28 maggio.