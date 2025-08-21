Vesuvio, riaperto il sentiero “Il Fiume di Lava”. Era stato chiuso dopo gli incendi

I danni degli incendi sul Vesuvio

È di nuovo percorribile da ieri, 20 agosto, "Il Fiume di Lava", tra gli itinerari più suggestivi all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio; il sentiero era stato chiuso in via precauzionale a seguito degli incendi che avevano interessato diverse aree del territorio, nella provincia di Napoli. All'esito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici, è stato verificato lo stato del percorso ed è emerso che il sentiero non è stato interessato dal fuoco, le aree limitrofe sono state messe in sicurezza e decespugliate e lungo tutto il tratto non sono presenti ostacoli o rischi per l'escursionismo.

Due giorni fa era stata decisa la riapertura dei sentieri 4 e 5, ricadenti nella Riserva Forestale di Protezione "Tirone Alto Vesuvio". L'annuncio della riapertura del "Fiume di Lava" è stato dato dall'Ente Parco, che dopo gli interventi di messa in sicurezza ha dato il via libera delle attività di fruizione turistica. "Ogni riapertura è un passo importante, frutto di giorni di lavoro intenso e di grande attenzione – commenta il presidente del'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca – è bello rivedere i turisti sui nostri sentieri, ma la ripartenza deve avvenire con la massima cautela. Dopo i devastanti incendi, stiamo riaprendo solo gradualmente e soltanto dopo accurati sopralluoghi dei tecnici, dei Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità e, per il sentiero del cratere, delle Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio. La priorità resta la sicurezza dei visitatori e la tutela di un ambiente fragile. Insieme alle istituzioni e alle professionalità coinvolte, lavoriamo per restituire il Parco alla fruizione in maniera responsabile, senza abbassare la guardia".