Very e Sasy ospiti sul palco dopo la messa del vescovo: il curioso programma della festa parrocchiale Domenica 18 agosto, l'intervento dei due Tiktoker napoletani è previsto alla Festa della Madonna del Ponte, organizzata da una parrocchia di Campagna, nel Salernitano; i due saliranno sul palco dopo la messa del vescovo di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Very e Sasy

È quantomeno curioso il programma previsto dalla Festa della Madonna del Ponte, organizzata per il weekend di Ferragosto dalla parrocchia di San Giuseppe e San Michele Arcangelo e Madonna del Ponte di Campagna, nella provincia di Salerno. Nella giornata conclusiva delle celebrazioni, quella di domenica 18 agosto, è prevista la presenza sul palco di Very e Sasy, Tiktoker napoletani tra i più noti in Campania, che saranno ospiti alle ore 21, subito dopo la Santa Messa delle ore 19, presieduta da monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, Campagna e Acerno.

I due Tiktoker partenopei (originari del quartiere Secondigliano, al secolo Veronica Acquaviva e Salvatore Borriello), come detto molto famosi sul social network cinese – sul quale hanno messo in piedi un vero e proprio reality show in cui, insieme ai loro cinque figli, mostrano la loro vita quotidiana – sono recentemente finiti al centro di una bufera a causa proprio di un loro video pubblicato su Tiktok in cui Very si mostra mentre balla insieme a personale sanitario all'interno dell'ospedale Rizzoli di Ischia. Il video ha indotto l'Asl Napoli 2 Nord, di cui fa parte il nosocomio ischitano, a commentare la "condotta giudicata gravemente inopportuna e in contrasto con i principi di professionalità, rispetto e riservatezza che devono caratterizzare l'operato di ogni dipendente"; l'Asl ha aperto anche una indagine interna per comprendere a pieno cosa sia accaduto.