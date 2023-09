“Vengo e ti ammazzo”: lei si barrica in casa, lui prova a sfondare la porta “Vengo e ti ammazzo”: poi si presenta fuori casa dell’ex e cerca di sfondare la porta. Rintracciato dai carabinieri, è stato arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha minacciato di morte la propria ex compagna, per poi passare dalle parole ai fatti cercando di entrare in casa: la donna vi si è barricata, e l'uomo è dovuto scappare. Raggiunto dai carabinieri, è stato arrestato per maltrattamenti ed è ora nel carcere di Poggioreale in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. La donna, illesa, è stata affidata ad enti ed associazioni competenti, per intraprendere un percorso di tutela.

La vicenda è accaduta a Pollena Trocchia, nella provincia vesuviana di Napoli: l'uomo, un 39enne del posto, aveva contattato ancora una volta la ex compagna che l'aveva lasciato. Un litigio, l'ennesimo, che sfocia in minacce di morte: "Ora vengo e ti ammazzo". Ma dalle parole, l'uomo è passato ai fatti: poco dopo, infatti, arriva sotto casa della donna e prima sfoga la sua rabbia contro l'automobile della donna, squarciandole i pneumatici con un oggetto affilato prima ed il parabrezza anteriore dopo a calci e pugni. Poi si è lanciato verso l'appartamento della donna, cercando di sfondare la porta, mentre la donna, barricatasi in casa, chiama i carabinieri. Fortunatamente la porta regge alla sua furia e l'uomo, forse anche per evitare l'arresto, si arrende e decide di scappare prima che arrivino i militari dell'Arma. Ma i carabinieri, giunti sul posto poco dopo, sentita la testimonianza della donna e raccolte le informazioni del caso iniziano le ricerche: il 39enne viene rintracciato nella propria abitazione, nel territorio di Cercola, e dunque arrestato per maltrattamenti. Si trova ora nel carcere di Poggioreale, in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie competenti.