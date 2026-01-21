Vende marijuana online, in casa gli trovano più di 3 chili di droga: arrestato 42enne

L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Napoli a Marano, in provincia, dopo che gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo il grande quantitativo di sostanza stupefacente.

La droga sequestrata in casa del 42enne a Marano

Si era messo a vendere droga online, così da evitare la delicata fase della consegna vis a vis dello stupefacente: a Marano, nella provincia di Napoli, un uomo di 42 anni – con precedenti di polizia, anche specifici – è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. In particolare, nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, durante servizi mirati al contrasto dello spaccio, hanno effettuato un controllo nell'abitazione del 42enne, come detto a Marano, nell'hinterland Nord del capoluogo campano, rinvenendo e sequestrando 3,3 chilogrammi di marijuana.

Nella fattispecie, il grande quantitativo di sostanza stupefacente era stato suddiviso in 104 involucri; i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche diverso materiale atto al confezionamento della droga. Le indagini esperite dopo il ritrovamento della marijuana hanno permesso agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online per lo spaccio di droga: il 42enne, infatti, pubblicizzava e vendeva la sostanza stupefacente tramite i social network, così da non avere il compito di doverla consegnare personalmente; questo, però, non gli ha evitato l'arresto.