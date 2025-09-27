napoli
video suggerito
video suggerito

Vede la Polfer e scappa, bloccato in piazza Garibaldi: era ricercato da 10 anni per droga

Gli agenti della Polfer hanno arrestato un ricercato albanese, destinatario di un ordine di carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti; è stato bloccato davanti alla stazione centrale di Napoli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Nico Falco
83 CONDIVISIONI
Immagine

Quando ha visto la pattuglia della Polfer la sua reazione è stata istintiva: non ci ha pensato due volte ed è scappato verso piazza Garibaldi, all'esterno della stazione centrale di Napoli. Una mossa che, però, non poteva non attirare l'attenzione. E, una volta bloccato, gli agenti hanno scoperto anche il motivo: era ricercato da ben 10 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per traffico internazionale di stupefacenti e di un ordine di cattura per evasione. In manette un 33enne pregiudicato albanese, arrestato giovedì nel corso del servizio straordinario "Strade Sicure".

L'uomo, classe 1992, si trovava nei pressi dello scalo ferroviario napoletano, da solo. Non è chiaro se fosse lì con l'intenzione di prendere un treno o se, semplicemente, avesse trovato rifugio nei paraggi. Probabilmente, però, non si aspettava di imbattersi nei poliziotti e così, quando li ha visti arrivare, è stato praticamente lui con il suo tentativo di fuga ad attirare la loro attenzione; è stato inseguito prima che riuscisse a dileguarsi nei vicoli alle spalle della stazione. Raggiunto e fermato poco dopo, è stato identificato; dal controllo sono emersi i suoi precedenti e, soprattutto, l'ordine di carcerazione e quello di cattura che pendevano sulla sua testa. Il 33enne è stato arrestato.

Cronaca
83 CONDIVISIONI
Immagine
La storia del concorso per Oss in Campania: nuove regole per evitare imbrogli alle prove
"Vendevano i posti a 15.000 euro": l'accusa di Vincenzo De Luca
Perché è stato sospeso il concorso da 1.274 assunzioni: rabbia dei 25mila candidati
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views