Hanno tentato una rapina in una pizzeria, ma non hanno fatto i conti con il proprietario, che li ha neutralizzati, facendo arrestare uno dei due e mettendo in fuga l'altro: è accaduto a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli. L'arrestato, Luigi Sannino, 38enne originario di Poggiomarino, insieme ad un complice, con il volto travisato da un cappellino e la mascherina chirurgica, ha fatto irruzione nell'attività commerciale, in via Madonna del Pantano, armato di pistola, intimando al proprietario di consegnargli l'incasso. L'uomo, però, non solo si è rifiutato e, con l'aiuto di un dipendente della pizzeria, ha reagito, ingaggiando una colluttazione con i malviventi, al termine della quale è riuscito a disarmare il 38enne e a stenderlo al tappeto, immobilizzandolo.

Dopo pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno arrestato Sannino e sequestrato le due pistole utilizzate per la rapina, che sono risultate armi sceniche prive del tappo rosso di sicurezza. I militari dell'Arma hanno sequestrato anche lo scooter con il quale i due malviventi sono arrivati sul posto per mettere a segno la rapina; per il 38enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale, dove è in attesa di giudizio. È caccia invece al complice di Sannino, che è riuscito a scappare via dalla pizzeria e a far perdere le sue tracce.

La tentata rapina nella pizzeria di Varcaturo arriva a poche ore da quella subita da Gianni, rider 50enne di Napoli picchiato e derubato del motorino a Calata Capodichino. Il video della rapina ai suoi danni è finito in rete e ha fatto il giro dei media italiani: nella notte, sei giovanissimi sono stati fermati perché sospettati della rapina, mentre lo scooter rubato è stato ritrovato.