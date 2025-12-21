Vandalizzato il Babbo Natale di Bagnoli: teppisti si arrampicano e gli strappano la faccia

Vandalizzato il Babbo Natale di piazza a Mare a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli. Degli ignoti teppisti nel cuore della notte si sono arrampicati e gli avrebbero strappato la faccia. Stamattina, domenica 21 dicembre, l'amara sorpresa per gli abitanti del quartiere dell'ex Italsider, che hanno trovato il loro Santa Claus deturpato. A segnalare l'accaduto è Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta. Sulla vicenda è stata presentata una denuncia alle autorità. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare i presunti responsabili della vandalizzazione.

La denuncia di Sangiovanni: "Gesto vile"

L'episodio ha lasciato nello sconforto gli abitanti di Bagnoli, che da 40 anni aspettano il riscatto e la riqualificazione del territorio, dopo la dismissione dell'ex industria siderurgica. Un sogno che potrebbe presto avverarsi, anche grazie all'accelerazione impressa dall'arrivo dell'America's Cup di vela nel 2027, che avrà il suo villaggio tecnico proprio a Bagnoli. Intanto, però, i tentativi di dare decoro al territorio dell'amministrazione comunale vengono frustrati da questi insulsi atti vandalici: "Nonostante l'impegno dell'amministrazione Comunale e della Municipalità – scrive Sangiovanni – per rendere più bello il territorio ed organizzare iniziative Natalizie per i cittadini, le note stonate non mancano. C'è stato un vile gesto di ignoti che hanno vandalizzato la struttura di Babbo Natale posizionata su piazza a Mare a Bagnoli. L'unica parola per questi personaggi che vandalizzano la città e cercano di vanificare l'impegno che questa amministrazione mette quotidianamente in campo è vergogna!".