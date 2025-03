Vandalizzata Mappatella Gym sul Lungomare di Napoli: era stata inaugurata 3 settimane fa Raid vandalico sulla spiaggia della Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli: devastata da un rogo la Mappatella Gym: prima palestra pubblica gratuita in spiaggia inaugurata il 24 febbraio. Già riparata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid vandalico sulla spiaggia della Rotonda Diaz, dove nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo è stata devastata da ignoti Mappatella Gym, la palestra pubblica gratuita sull'arenile, installata solo 3 settimane fa. Era stata inaugurata, infatti, il 24 febbraio scorso. La palestra, la prima di questo tipo, era stata consegnata al sindaco Gaetano Manfredi dalla Fondazione Marinelli-Gaeta, con l'associazione 100×100 Naples. Purtroppo, la scorsa notte, ignoti l'hanno danneggiata appiccando un rogo. A segnalare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha pubblicato anche un video sui suoi profili social. È stata già riparata dai mecenati di 100×100 Naples nella giornata di ieri, in tempi record.

La denuncia di Borrelli (Avs): "Devastata Mappatella Gym"

Il deputato ambientalista, in una nota, racconta l'accaduto: "Nella notte è stata vandalizzata da balordi Mappatella Gym, la palestra gratuita e aperta a tutti inaugurata poche settimane fa a Rotonda Diaz. Il sacco da boxe è stato sventrato".

Le immagini dell’azione vandalica sono state inviate da alcuni cittadini indignati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Facciamo ancora i conti con una minoranza di cittadini che rema contro l’emancipazione della propria città. Quella parte di popolazione evoluta, per fortuna la maggioranza, invece, deve pretendere che non si arretri di un passo rispetto all’obiettivo di rendere Napoli competitiva e ricca di opportunità come le grandi capitali del mondo".

Il deputato Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri della Municipalità I di Europa Verde, Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, hanno affermato:

"Non bisogna darla vinta a coloro che esprimono attraverso il vandalismo e l’inciviltà tutta la loro mediocrità e ignoranza. Per evitare che atti simili vengano ripetuti si provveda ad installare un sistema di videosorveglianza che tuteli i beni comuni. Cresciamo tutti davvero se i trogloditi vengono arginati, non devono rappresentare un ostacolo ne un freno per la realizzazione di importanti progetti di aggregazione sociale e di benessere, attraverso lo sport, come Mappatella Gym”.