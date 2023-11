Vandali in zona Museo, distrutta la fermata d’arte dei bus dedicata a Leopardi inaugurata a giugno La pensilina era stata vandalizzata a marzo 2022. Il Comune l’aveva restaurata, inaugurando la prima fermata dedicata a un poeta. Ieri è stata distrutta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Distrutta la fermata d'arte dei bus dedicata a Giacomo Leopardi in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Era stata inaugurata a metà giugno ed era la prima pensilina dedicata ad un poeta in città. La stessa fermata era stata vandalizzata a marzo 2022. L'amara scoperta ieri mattina, domenica 19 novembre 2023. "La pensilina intitolata a Leopardi – afferma Ciro Guida, vice-presidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, assessore alla Cultura e al Turismo con delega ad Anm e Polizia Locale – è stata vandalizzata. Hanno lanciato dei sanpietrini nelle vetrate. Come Municipalità, assieme all'artista Eugenio Giliberti, rinnoveremo la pensilina con Anm e rifaremo lo stesso manufatto".

Anm: "Pensiline distrutte in tutta Napoli"

Fanpage.it apprende da fonti Anm, l'azienda della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, che ultimamente si sta registrando un alto numero di atti di vandalismo ai danni delle pensiline dei bus in tutta Napoli. La pensilina dedicata a Leopardi, è poco distante dalla casa dove il grande artista romantico visse a Napoli nell'Ottocento. Sulla vetrata era stato affisso il contratto di affitto dall'appartamento di Vico del Pero, dove il poeta ha vissuto gli ultimi due anni di vita.

Si tratta anche di una fermata smart, visto che è una di quelle pensiline dove sono state installate le prese per ricaricare i cellulari. La pensilina è dotata anche di un QR code per avere maggiori informazioni sul poeta. distante c'è anche una panchina pubblica, sulla quale compare una targa di ottone dedicata a Leopardi.

Proprio alla vita di Leopardi è dedicata la serie tv "Giacomo – Vita e amori di un poeta", diretta dal regista Sergio Rubini, che sarà girata a Napoli in questi mesi.