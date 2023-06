Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli inaugurata la fermata del bus di Giacomo Leopardi: è la prima dedicata a un poeta La pensilina in via Santa Teresa degli Scalzi dedicata a Giacomo Leopardi. Dotata di QR code per le informazioni e ricarica per il cellulare.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli inaugurata la pensilina del bus di Giacomo Leopardi. Si tratta della prima dedicata ad un poeta. La fermata è poco distante dalla casa dove il grande artista romantico visse a Napoli nell'Ottocento, in via Santa Teresa degli Scalzi. L'iniziativa è partita dalla III Municipalità Stella-San Carlo. "Oggi, 15 giugno 2023 – spiega il Comune di Napoli – in occasione dell'anniversario della morte di Giacomo Leopardi, alla fermata 3116 in via Teresa degli Scalzi, è stato esposto il contratto di affitto dall'appartamento di Vico del Pero, dove il poeta ha vissuto gli ultimi due anni".

Leopardi viveva poco distante: la pensilina lo ricorda

La pensilina è diventata essa stessa un'opera d'arte, con due gigantografie dell'antico documento d'archivio esposte e didascalie che illustrano brevemente il significato del testo e indicano la casa dove Leopardi visse per due anni negli anni '30 dell'Ottocento. Si tratta anche di una fermata smart, visto che è una di quelle pensiline dove sono state installate le prese per ricaricare i cellulari. La pensilina è dotata anche di un QR code per avere maggiori informazioni sul poeta. distante c'è anche una panchina pubblica, sulla quale compare una targa di ottone dedicata a Leopardi.

La fermata fu vandalizzata a marzo dello scorso anno. Il Comune e l'Anm l'hanno rimessa a nuovo e restaurata.

"Abbiamo appena inaugurato la prima pensilina dedicata ad un poeta nella città di Napoli – racconta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità – e precisamente in terza Municipalità (Via Santa Teresa degli Scalzi). Un'idea di Eugenio Gilberti supportata dalla Municipalità 3, dal presidente Fabio Greco della Giunta e della Commissione di cui faccio parte.

