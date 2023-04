Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli le pensiline dei bus Anm hanno le prese per ricaricare i telefonini Sono 40 le pensiline del bus Anm trasformate in “charging”, con le porte Usb per la ricarica dei telefonini.

A Napoli si possono ricaricare i telefonini alle pensiline dei bus dell'Anm. Ben 40 fermate del pullman, infatti, sono diventate “charging”, ovvero punti di ricarica con le porte USB per i cellulari che garantiscono ore di utilizzo del device in pochi minuti. "Il progetto – spiega Anm, l'azienda della mobilità cittadina – è frutto di una collaborazione tra Anm Napoli, IGPDecaux e Edison". Le due aziende partner sono la società che si occupa delle pubblicità e quella dell'energia.

Wifi e connessione anche nelle stazioni metro Linea 1

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per i trasporti pubblici napoletani, dopo l'annuncio della possibilità di telefonare e navigare in internet con il proprio smartphone nelle stazioni e sui treni della metropolitana Linea 1. Il Comune di Napoli e l'Anm hanno lavorato ai progetti per installare gli impianti di telecomunicazione mobile nel metrò Linea 1 per 8 anni, da quando fu approvata la delibera 81 del 20 febbraio 2015. Lo scorso anno si è lavorato alle attività relative alla stipula delle convenzioni con gli operatori telefonici.

Un progetto che è nato dalla volontà di soddisfare le esigenze dei cittadini, ormai sempre più tecnologici e smart, garantendo la copertura della rete cellulare ed un sistema di comunicazione più sicuro all’interno delle gallerie. Anche perché la mancanza di copertura della rete mobile si riverbera negativamente anche in termini di sicurezza, rendendo potenzialmente difficoltose le comunicazioni in caso di emergenza. In molte metropolitane nelle grandi città europee è possibile già da anni avere la connessione e la rete wifi.