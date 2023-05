Vandali in azione: spray azzurro sulle facciate dei palazzi a Napoli Imbrattate le facciate dei palazzi storici in via San Sebastiano e a Porta Capuana. Pariante: “Si usi la tassa di soggiorno per ripulire tutto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzati dalle bombolette spray azzurre i palazzi del centro storico di Napoli. Graffiti con la vernice sono apparsi sia in via San Sebastiano a Santa Chiara che all'ingresso del Lanificio a Porta Capuana. Il sindaco Gaetano Manfredi, prima della festa scudetto, aveva invitato i cittadini a non sporcare gli edifici e i monumenti della città. Proprio per questo motivo, i monumenti più importanti sono stati illuminati di azzurro negli scorsi giorni.

Pariante: "Basta graffiti azzurri sui palazzi del centro storico"

A denunciare gli episodi di vandalizzazione è il Comitato Santa Maria di Portosalvo, presieduto da Antonio Pariante: “Come noi di Portosalvo avevamo già paventato, purtroppo, si stanno verificando fenomeni di vandalizzazione in città con i graffiti e la vernice azzurra. Nel perimetro del centro storico Unesco si contano diversi monumenti o facciate di palazzi imbrattati finora. Bisogna evitare che il fenomeno possa estendersi in maniera devastante, aggravando così lo storico inquinamento grafico”.

"Ora norme più severe"

Da qui, l'invito che Pariante lancia all'amministrazione comunale: “Di fronte a questo grave fenomeno, il Comune finora non ha mai provveduto ad istituire un servizio di pulizia ad hoc. Mentre questi reati non vengono perseguiti, nemmeno nell'area Unesco. Le nuove norme su chi imbratta i monumenti storici ora sono molto più severe. Esortiamo chi di dovere a punire questi reati e a contribuire alla rimozione di questi inchiostri, soprattutto sulle superfici monumentali e gli edifici storici e chiediamo la messa al bando delle bombolette spray. Si utilizzi la tassa di soggiorno per ripulire i graffiti nel centro storico con un servizio ad hoc”. Il Comitato Santa Maria di Portosalvo, assieme agli Angeli del Bello, ha provveduto alla rimozione dei graffiti vandalici sulla torre di San Lorenzo Maggiore.