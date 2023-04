A Napoli monumenti e fontane illuminati di azzurro per il Terzo Scudetto: “No ai graffiti” Il sindaco Gaetano Manfredi: “Non imbrattate i monumenti storici, festeggiate in modo sano”. Hotel, palazzi e monumenti cittadini saranno illuminati di azzurro.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli i monumenti cittadini si illuminano di azzurro in vista dei festeggiamenti per il possibile Terzo Scudetto del Napoli. Ad aprire la manifestazione saranno il Castel dell'Ovo e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, che questa sera saranno illuminati a festa con i colori del Calcio Napoli. L'iniziativa è stata voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Un modo elegante e intelligente per omaggiare il club partenopeo e festeggiare la possibile vittoria del campionato, senza deturpare i monumenti con vernici spray e graffiti che li danneggiano irrimediabilmente.

Hotel e monumenti illuminati di azzurro a Napoli

L'iniziativa del Comune di Napoli si intitola ‘M'illumino d'azzurro'. Alle 18,30 i riflettori si sono accesi sul Castel dell'Ovo al Borgo Marinari sul Lungomare di via Partenope e contemporaneamente sulla Fontana del Nettuno in piazza Municipio, di fronte a Palazzo San Giacomo. La manifestazione nasce, come detto, per sensibilizzare i cittadini a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo.

Il sindaco: "Non imbrattate il nostro patrimonio"

Lo scorso febbraio suscitò una pubblica condanna la vandalizzazione della Fontana del Seguro in piazza Mercato. Le due sfingi settecentesche furono imbrattate con la vernice azzurra per festeggiare il Napoli. Erano state restaurate solo nel 2016 con una spesa di 73mila euro. Anche per questi motivi, il Comune ha voluto rinnovare l'appello alla cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici, che sono patrimonio di tutta la città.

Si comincia con l'illuminazione d'azzurro della Fontana del Nettuno in piazza Municipio e con la facciata di Castel dell'Ovo, si proseguirà poi nelle prossime settimane con altri monumenti anche in collaborazione con altre Istituzioni e alcune strutture alberghiere che intendono aderire all'iniziativa.