“Sarò con te”, dove vedere al cinema il film sullo scudetto del Napoli dal 4 maggio

Da oggi 10 aprile in vendita i biglietti per "Sarò con te", film evento sullo Scudetto del Napoli nelle sale dal 4 maggio: dove vederlo a Napoli e in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto per il film evento sul terzo scudetto del Napoli, in programma dal 4 maggio delle sale italiane. Da oggi, 10 aprile, sarà possibile acquistare i biglietti per l'evento, che si preannuncia farà registrare cifre record al botteghino. La data scelta non è casuale: il 10 aprile, infatti, "richiama" il numero di maglia di Diego Armando Maradona, storica bandiera del Calcio Napoli; ancora più semplice la data del 4 maggio in cui uscirà il film nelle sale, che richiama il pareggio di Udine dello scorso anno che sancì la matematica vittoria del campionato, già blindato da tempo. "Sarò con te" è stato diretto da Andrea Bosello e prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Il film sarà distribuito in tutta Italia, ma la grande attesa sarà soprattutto a Napoli, dove ci sarà il tutto esaurito nei cinema del capoluogo e della provincia. Tra i cinema dove sarà possibile comprare i biglietti per lo spettacolo, quelli del capoluogo sono:

America Hall

Metropolitan

Modernissimo

The Space

In provincia, invece, il film è già apparso nella programmazione del 4 maggio per quanto riguarda questi cinema:

Happy Maxicinema (Afragola)

Cinema Paradiso (Anacapri)

Magic Vision Multisala (Casalnuovo di Napoli)

Uci Cinemas (Casoria)

Stabia Hall (Castellammare di Stabia)

The Space (Nola)

Eliseo (Poggiomarino)

Metropolitan (Sant'Anastasia)

Cinema Aequa (Vico Equense)

Nel resto della regione, infine, il film sarà distribuito in queste sale:

Cimarosa (Aversa)

Nuovo (Liovi)

Uci Cinepolis (Marcianise)

Movieplex (Mercogliano)

Ariston (Mondragone)

Charlot (Pellezzano)

Delle Rose (Piano di Sorrento)

Lendi (Sant'Arpino)

The Space (Salerno)

TorreVillage (Torrecuso)