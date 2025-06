video suggerito

Ischia Film Festival 2025, la kermesse torna sull'isola dal 28 giugno al 5 luglio Torna dal prossimo 28 giugno fino al 5 luglio l'Ischia Film Festival 2025. La kermesse che celebra il cinema porterà sull'isola ospiti e visioni internazionali.

A cura di Vincenzo Cimmino

Torna l’Ischia Film Festival 2025

Torna l'Ischia Film Festival 2025. La kermesse, giunta alla sua ventitreesima edizione, animerà l'isola nel Golfo di Napoli dal prossimo 28 giugno fino al 5 luglio. La manifestazione, diretta da Michelangelo Messina, si svolgerà ancora una volta all'interno del celebre Castello Aragonese, sede divenuta simbolica dell'evento. Come da tradizione, accanto alla competizione ufficiale di lungometraggi e cortometraggi, molti dei quali in anteprima assoluta, tornerà anche la "Location negata", concorso dedicato alle opere che raccontano, è spiegato in una nota degli organizzatori, "le geografie dimenticate, quelle in cui i diritti umani si scontrano con la censura, il silenzio, l'esilio".

“L’Ischia Film Festival", ha dichiarato Messina, direttore artistico della kermesse, "da sempre racconta un’idea antica e tuttora attuale: non possiamo fare a meno dei luoghi che ci circondano. La Storia – con la S maiuscola – ci ricorda che ciò che ci sta intorno è anche ciò che ci definisce. In questo senso, fare cinema di location significa fare cinema di storie senza fine e senza tempo. Anche questa edizione, con ospiti da tutto il mondo e film innovativi, intende confermare il nostro appuntamento come un luogo peculiare, dove l’arte incontra l’urgenza della realtà”.

Premio alla carriera a Capuano, Harden e Masharawi

Novità dell'edizione 2025 sarà un nuovo riconoscimento, il premio "Italy for Movies", assegnato a Enzo Sisti, che si aggiunge al "Foreign Award" a Christopher Nolan. La manifestazione prenderà il via sabato 28 giugno con un omaggio al regista Antonio Capuano, tra i destinatari del premio alla carriera. Il giorno seguente, domenica 29 giugno, il festival ospiterà due figure del cinema internazionale. L'attrice premio Oscar Marcia Gay Harden e il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico palestinese Rashid Masharawi, nato e cresciuto in un campo profughi nella Striscia di Gaza, anche loro celebrati con lo stesso riconoscimento per la carriera di Capuano.

Lunedì 30 giugno sarà protagonista Luca Zingaretti, che presenterà il suo debutto alla regia La casa degli sguardi ricevendo l'Ischia Film Award per "l'eccezionale contributo alla scena artistica italiana". Le date successive avranno in scena autori e interpreti di primo piano. Martedì 1 luglio Anna Ammirati in "Napoli – New York", mercoledì 2 luglio Francesca Comencini e Luca Bigazzi con "Il tempo che ci vuole" e giovedì 3 luglio Toni Servillo e Roberto Andò con la proiezione de "L'abbaglio". A chiudere la settimana di cinema sarà, venerdì 4 luglio, Marco Giallini che accompagnerà il film "La città proibita" di Gabriele Mainetti.

A Simona Balducci l'Ischia Film Award

La cerimonia di chiusura, in programma per sabato 5 luglio, vedrà l'annuncio dei vincitori e la consegna dei premi per le opere in concorso. La serata includerà la proiezione di "Parthenope" di Paolo Sorrentino alla presenza della sua interprete Celeste Dalla Porta. Per la sezione lungometraggi verranno assegnati i riconoscimenti al miglior film, alla regia, alla scenografia e alla fotografia. Nella sezione “Location negata” saranno premiati il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio, mentre un ulteriore riconoscimento andrà ai migliori cortometraggi in concorso. È previsto anche un premio del pubblico per il miglior film della categoria “Best of”. L’Ischia Film Award sarà infine conferito a Simona Balducci, Capo delle costruzioni scenografiche di Cinecittà, per "il suo contributo all’eccellenza della produzione audiovisiva internazionale in Italia".