Valigia sospetta all’esterno dell’ospedale: arrivano gli artificieri e la fanno esplodere

La vicenda arriva da Polla, nella provincia di Salerno: all’esterno del locale ospedale è stata rinvenuta una valigia sospetta, fatta “brillare” dagli artificieri.
A cura di Valerio Papadia
È scattato l'allarme nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, a Polla, piccola cittadina nella provincia di Salerno, a causa di una valigia sospetta abbandonata all'esterno dell'ospedale Luigi Curto. In particolare, all'esterno del muro perimetrale della struttura sanitaria della cittadina, di fronte ad alcune abitazioni, è stata segnalata la presenza di un bagaglio sospetto, chiuso con del nastro adesivo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che, vista la situazione, hanno attivato la squadra artificieri dell'Arma, proveniente da Salerno: l'area è stata transennata e messa in sicurezza, quindi gli artificieri hanno provveduto a far "brillare", cioè a far esplodere il bagaglio sospetto. Dal successivo controllo, è emerso che la valigia era completamente vuota; le indagini per fare piena luce sulla vicenda sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Spari contro un centro migranti ad Agropoli

Ad Agropoli, ancora nella provincia di Salerno, i carabinieri indagano invece su alcuni colpi di pistola esplosi, nella tarda serata di ieri, domenica 7 dicembre, contro un centro di accoglienza per migranti. Fortunatamente, gli spari contro la struttura non hanno fatto registrare feriti.

