Spari contro un centro di accoglienza migranti ad Agropoli: indagano i carabinieri

L’episodio si è verificato nella tarda serata di domenica: il centro ospita circa 50 migranti, tutti maggiorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Immagine di repertorio

Un episodio inquietante, sul quale stanno cercando di fare luce i carabinieri, quello accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 7 dicembre, ad Agropoli, in Cilento, nella provincia di Salerno: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un centro di accoglienza per migranti della città. A denunciare quanto accaduto è stata la società Ermes Accoglienza, che gestisce il centro: stando a quanto dichiarato in una nota, nella tarda serata di ieri un suv avrebbe seguito gli ultimi migranti che stavano facendo ritorno nella struttura; dopo che l'auto si sarebbe fermata davanti al cancello del centro di accoglienza, sarebbero poi stati esplosi alcuni colpi di pistola contro l'edificio, che ospita circa 50 migranti, tutti uomini e tutti maggiorenni.

Fortunatamente, l'episodio non ha fatto registrare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. "Situazioni come questa sono il risultato di una narrazione distorta che alimenta tensioni e danneggia l'immagine della città" si legge in una nota diffusa dalla società che gestisce il centro di accoglienza per migranti. Soltanto pochi giorni fa, il TAR aveva sospeso l'ordinanza del Comune di Agropoli, che aveva disposto la chiusura del centro di accoglienza per presunte irregolarità edilizie.