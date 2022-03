Va in ospedale con un dolore al petto, torna a casa e muore d’infarto: aperta un’inchiesta A Battipaglia un uomo di 48 anni è morto dopo essere tornato dall’ospedale dove si era sottoposto a controlli per un forte dolore al petto. La Procura ha aperto un’inchiesta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era recato in ospedale con un dolore al petto, ma dopo gli esami strumentali era tornato a casa. Poche ore dopo è morto a causa di un probabile infarto che lo ha colpito: la Procura di Salerno, però, adesso vuole vederci chiaro ed ha aperto un fascicolo di inchiesta. La vicenda è accaduta tra martedì e mercoledì scorsi a Battipaglia, nella provincia salernitana. La vittima è un 48enne del posto, con la famiglia che ha sporto denuncia ai carabinieri.

La vicenda

Martedì scorso, il 15 marzo, il 48enne aveva lamentato forti dolori al petto, e si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Qui il personale medico sanitario lo ha sottoposto ad alcuni esami strumentali ed accertamenti diagnostici, senza il ricovero. Dopo questi, l'uomo è rientrato a casa. La mattina dopo, la tragedia: l'uomo è stato infatti trovato morto in casa, stroncato con ogni probabilità da un infarto. Inutili i tentativi dei sanitari del 118: l'uomo era già morto ed hanno potuto solo constatarne il decesso.

L'inchiesta della Procura

I familiari dell'uomo hanno deciso di vederci chiaro ed hanno così denunciato il tutto ai carabinieri. La Procura di Salerno ha quindi aperto un fascicolo d'inchiesta: i carabinieri hanno acquisito la cartella clinica del 48enne, e particolare attenzione sarà data agli esami ai quali si era sottoposto. Il magistrato titolare dell'inchiesta ha disposto anche il sequestro della salma, portata in obitorio per gli esami autoptici già disposti e che dovranno accertare le reali cause del decesso del 48enne di Battipaglia. Da chiarire anche se il mancato ricovero sia stato dovuto ad una scelta personale dell'uomo oppure se i sanitari non lo avessero ritenuto necessario.