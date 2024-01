Va in giro con 6 coltelli e una pistola, fermato un 46enne nel Rione Salicelle di Afragola Sei coltelli, una pistola, cinque cellulari: un 46enne già noto alle forze dell’ordine fermato in strada nel Rione Salicelle di Afragola, nel Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le armi e gli altri oggetti sequestrati all'uomo

Sei coltelli (uno in mano, cinque in una tasca), una pistola, cinque cellulari e altro ancora: tutto sequestrato ad un uomo del Rione Salicelle di Afragola, nell'hinterland di Napoli. La scoperta dei poliziotti è arrivata dopo un banale controllo, scattato quando l'uomo, che aveva uno dei coltelli in pugno, ha tentato di allontanarsi alla vista degli agenti. Arrestato, deve rispondere di ponto in luogo pubblico di arma clandestina: l'uomo è stato anche denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, sabato 13 gennaio, in via Salicelle ad Afragola: gli agenti del locale commissariato erano in strada per un normale servizio di controllo del territorio, quando hanno visto un uomo che camminava impugnando un coltello. Quando l'uomo ha notato la pattuglia, ha provato ad allontanarsi ma ormai gli agenti lo avevano notato e così lo hanno subito raggiunto e bloccato. L'uomo, che in mano aveva già un coltello, in una tasca del giubbotto nascondeva anche una pistola calibro 380,9 millimietri, marca Bruni. E non solo: in una tasca dei pantaloni aveva anche altri cinque coltelli, con lame di varia lunghezza tra 14 e 15 centimetri. In un borsello, infine, aveva anche 5 cellulari. Al termine del controllo, tutto è stato sequestrato dalle forze dell'ordine, mentre l'uomo, dopo l'identificazione, è risultato essere un 46enne del posto già noto per precedenti (anche specifici) di polizia, ed è stato così arrestato per porto in luogo pubblico di arma tipo clandestina e denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.