Va a restituire un prestito all’amico, ma è una trappola: in 4 lo picchiano e lo rapinano Un 21enne è stato aggredito e rapinato da 4 coetanei all’appuntamento per restituire un prestito ad un loro loro; i responsabili individuati e denunciati.

A cura di Nico Falco

Aveva preso appuntamento con un conoscente per restituirgli 100 euro, ma all'incontro, oltre al creditore, si sono presentati altri tre ragazzi. E lo hanno picchiato, gli hanno preso il denaro e anche il telefono cellulare. Storia che arriva dal centro di Napoli, e per la precisione da piazza Carlo III, e che si è conclusa con la denuncia per quattro ragazzi, tutti della zona: nelle loro case i carabinieri hanno trovato anche documenti e carte di pagamento, probabilmente refurtiva di altri reati.

Tutto è iniziato nella notte appena trascorsa, intorno alle 2:30, quando i carabinieri della stazione Borgoloreto, mentre stavano percorrendo piazza Carlo III durante i servizi di perlustrazione del territorio, sono stati avvicinati da un ragazzo che chiedeva aiuto. Il 21enne ha raccontato che circa un'ora prima si era incontrato con un suo conoscente per restituirgli un prestito, ma che era stato aggredito e rapinato. Non ci sarebbe stata una discussione, né si sarebbe rifiutato all'ultimo di consegnare il denaro: si sarebbe trattato in pratica di una trappola.

I militari hanno identificato i quattro ragazzi indicati, tutti della zona e tra i 18 e i 20 anni, e hanno perquisito le loro abitazioni alla ricerca della refurtiva. In casa di uno di loro, di 18 anni, sono stati trovati i documenti di identità e le carte di pagamento, tutto intestato ad altri giovani: i militari stanno in queste ore identificando gli intestatari per accertare, questa l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile, che provengano da altri raid compiuti con modalità simili. Tutto è finito sotto sequestro, per i ragazzi è scattata la denuncia per rapina in concorso; il 18enne è stato denunciato anche per ricettazione.