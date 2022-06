Va a caccia di funghi in Irpinia, ma precipita per 150 metri nel dirupo: morto 57enne Ferito nella caduta anche il collega fungaiolo, un 49 enne originario di Capriglia Irpina: ora è ricoverato sotto choc all’Ospedale di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Va a caccia di funghi sul monte Partenio, in Irpinia, con un amico, ma precipita in un dirupo per 150 metri. Ritrovato morto in fondo al fosso, un 57 enne della provincia di Avellino. A lanciare l'allarme è stato il collega fungaiolo, un 49 enne originario di Capriglia Irpina (Avellino), il quale, come la vittima, è stato a sua volta coinvolto nella caduta riportando però solo lievi ferite. L'escursionista ha immediatamente avvisato i soccorsi, subito dopo l'incidente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino e gli operatori ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Nonostante il rapido intervento, però, per l'uomo precipitato purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'escursionista irpino è stato ritrovato privo di vita in fondo al dirupo.

La vittima caduta in un luogo impervio

L'incidente è avvenuto in località Acqua della Vena, nel territorio del comune di Pietrastornina, in provincia di Avellino. I soccorritori sono riusciti a recuperare con l'elisoccorso del reparto volo di Pontecagnano, in provincia di Salerno, l'escursionista che aveva dato l'allarme. Mentre il secondo uomo è stato individuato in fondo al precipizio, purtroppo privo di vita. Il ferito è stato ricoverato sotto choc in ospedale ad Avellino. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in una zona impervia della montagna, al confine tra i comuni irpini di Sant'Angelo a Scala e Pietrastornina. Sono state necessarie alcune ore per localizzare il punto in cui è precipitata la vittima. Complicate anche le operazioni di recupero del corpo a cui hanno partecipato carabinieri, Soccorso Alpino e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Avellino.