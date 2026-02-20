Usa la stanza del B&B per confezionare la droga da spacciare: 43enne arrestato nel Napoletano

È accaduto a Boscoreale, dove il 43enne è stato arrestato dai carabinieri, che nella stanza dell’uomo, oltre alla droga, hanno anche sequestrato anche una pistola.

La stanza di un bed and breakfast utilizzata come base per confezionare la droga, che poi spacciava in strada: a Boscoreale, cittadina nella provincia di Napoli, alle falde del Vesuvio, un uomo di 43 anni, originaria di Scafati, nel Salernitano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell'Arma della locale stazione hanno notato il 43enne mentre cedeva un involucro a un altro soggetto in cambio di denaro. Fermato, il 43enne è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte alla vendita e di denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita.

I carabinieri hanno deciso così di estendere la perquisizione anche alla stanza del B&B in uso all'uomo: all'interno, i militari hanno rinvenuto e sequestrato polveri, dosatori, sacchetti in plastica e macchina per il sottovuoto, oltre a 100 grammi di hashish e a una pistola con matricola abrasa e un serbatoio carico di proiettili. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.