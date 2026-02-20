Usa la stanza del B&B per confezionare la droga da spacciare: 43enne arrestato nel Napoletano
La stanza di un bed and breakfast utilizzata come base per confezionare la droga, che poi spacciava in strada: a Boscoreale, cittadina nella provincia di Napoli, alle falde del Vesuvio, un uomo di 43 anni, originaria di Scafati, nel Salernitano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell'Arma della locale stazione hanno notato il 43enne mentre cedeva un involucro a un altro soggetto in cambio di denaro. Fermato, il 43enne è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte alla vendita e di denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita.
I carabinieri hanno deciso così di estendere la perquisizione anche alla stanza del B&B in uso all'uomo: all'interno, i militari hanno rinvenuto e sequestrato polveri, dosatori, sacchetti in plastica e macchina per il sottovuoto, oltre a 100 grammi di hashish e a una pistola con matricola abrasa e un serbatoio carico di proiettili. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.