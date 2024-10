video suggerito

Usa il tag di localizzazione per pedinare l’ex moglie, poi picchia lei e il nuovo compagno: arrestato A Crispano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni, mentre suo fratello, coinvolto anche lui nel pestaggio, è stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Sembra essere la nuova frontiera dei ladri, ma anche degli stalker: stiamo parlando del tag di localizzazione, dispositivo Gps solitamente utilizzato in associazione agli smartphone per localizzarli facilmente, che negli ultimi mesi viene usato anche per scopi meno nobili. Qualche settimana fa, il calciatore del Napoli Juan Jesus aveva denunciato di aver trovato 5 tag nella sua automobile; a Crispano, nella provincia partenopea, i dispositivi sono stati invece utilizzati da un uomo di 43 anni per pedinare la sua ex moglie, per raggiungerla e per picchiare violentemente lei e il suo nuovo compagno.

La vicenda inizia circa sei mesi fa, quando il 43enne e la donna si separano. Lui non vuole che la ex si faccia una nuova vita, vuole conoscere tutti i suoi spostamenti e allora piazza un tag di localizzazione nella sua auto: la donna viene dunque costantemente pedinata, a sua insaputa. Poi, nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre, lo stalking si è trasformato in vera e propria aggressione fisica. Mentre la donna e il nuovo compagno erano in auto, all'esterno di un esercizio commerciale di Crispano, il 43enne e suo fratello, armati di mazze e tubi di ferro, hanno pestato i due malcapitati, che sono stati trascinati fuori dall'auto. Come se non bastasse, il 43enne si è messo alla guida e ha tentato di investire la ex moglie, che si è salvata buttandosi in terra.

Immediata la richiesta di aiuto al 112: sul posto arrivano i carabinieri della compagnia di Caivano, che rintracciano l'auto della donna con a bordo i due aggressori. Il 43enne viene arrestato per atti persecutori, lesioni personali e maltrattamenti; suo fratello è stato invece denunciato. Durante la perquisizione dell'auto della donna, i militari dell'Arma hanno rinvenuto il tag di localizzazione; la vittima è stata portata in ospedale per le lesioni che le sono state inferte dall'ex marito.