Urta in autostrada, esce dalla macchina ed è investito e ucciso a 28 anni: incidente sulla Salerno-Reggio

Immagine di repertorio

Urta con l'auto contro il guardrail dell'autostrada, apre lo sportello ed esce per verificare i danni, ma viene investito e ucciso da un'altra auto che sopraggiunge da dietro. La vittima è un giovane di 28 anni. L'incidente stradale mortale è avvenuto questa notte, domenica 1 marzo, attorno alle ore 3,00, sull'autostrada del Mediterraneo A2 Salerno-Reggio Calabria. Il sinistro all'altezza dello svincolo di Battipaglia, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Il 28enne soccorso dall'ambulanza: ma è deceduto

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con la Polizia Stradale e l'ambulanza inviata dal 118 dell'Asl di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne era a bordo di una Fiat Panda, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato accidentalmente il guardrail che delimita il bordo della carreggiata. A quel punto, sarebbe uscito dalla sua autovettura per constatare gli eventuali danni. Purtroppo, però, proprio in quel momento sopraggiungeva un'altra autovettura, una Citroen, che l'avrebbe centrato in pieno.

L'incidente allo svincolo di Battipaglia

Il 28enne è stato travolto e sbalzato di diversi metri, cadendo rovinosamente al suolo. L'impatto è stato molto violento e il ragazzo ha riportato gravi ferite. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Vopi, Volontari Pronto Intervento. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne. Nello stesso tempo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale della Questura di Salerno che indagano su quanto accaduto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Gli ausiliari del traffico di Anas, che gestisce l'arteria stradale, hanno provveduto a regolare la circolazione.