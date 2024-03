Uova di Pasqua donate ai bimbi del Rione Vasto: il regalo della Polizia Locale di Napoli Gli agenti della Polizia Locale hanno donato 150 uova di Pasqua ai bimbi del Rione Vasto di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Donate le uova di Pasqua a 150 bambini del Rione Vasto dalla Polizia Locale di Napoli. Gli agenti dei caschi bianchi dell'Unità Operativa San Lorenzo hanno voluto regalare una piccola gioia a tante bambine e bambini che vivono nel rione popolare dell'area orientale del capoluogo partenopeo. Un quartiere dove c'è anche una forte presenza dell'immigrazione. L'iniziativa di beneficenza si è tenuta questa mattina, in via Venezia, con la partecipazione dell’Assessore comunale alla Legalità e alla Polizia Locale Antonio De Iesu, il Comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito , il Comandante dell'Uo San Lorenzo, Gaetano Frattini, e la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia.

L'iniziativa di solidarietà della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale hanno raccolto i fondi, facendo produrre un bracciale con la scritta "UNITI SI VINCE", che poi hanno acquistato loro stessi. Con il ricavato hanno poi acquistato le 150 uova di Pasqua, con l'intento di donarle ad altrettanti bambini del quartiere. La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, giovedì 28 marzo 2024, alle ore 11,00, presso l'ingresso della Chiesa del Buon Consiglio, in via Milano 43. L'iniziativa di beneficenza, infatti, è stata promossa in collaborazione con la Chiesa del Buon Consiglio.

Le iniziative di beneficenza per la Settimana Santa di Pasqua 2024, organizzate dal Comune di Napoli in città, sono tante. Al centro di prima accoglienza di via De Blasiis, ad esempio, sono state offerte le zuppe di cozze per i poveri e i senzatetto che vivono in città, una delle pietanze napoletane tipiche del Giovedì Santo.