napoli
video suggerito
video suggerito

Uomo tenta di aggredire una ragazzina al Parco Comola Ricci: bloccato dalla Polizia Municipale

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno bloccato e portato via l’aggressore.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, al Parco Comola Ricci, complesso residenziale privato di Napoli che sorge tra la zona collinare e il quartiere Chiaia, dove, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un uomo ha tentato di aggredire una ragazzina per strada. Sul posto, allertati dai presenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno bloccato l'aggressore e lo hanno portato via, non senza qualche difficoltà, dal momento che, come testimoniano anche alcuni video pubblicati in rete, l'uomo ha opposto una certa resistenza mentre gli agenti cercavano di farlo entrare nell'auto di servizio. Sono in corso approfondimenti per individuare le cause dell'aggressione. Anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha condiviso il video sui suoi canali social.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"Mia mamma bruciata viva", ma sui social la criticano perché non piange abbastanza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views