Uomo tenta di aggredire una ragazzina al Parco Comola Ricci: bloccato dalla Polizia Municipale

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, al Parco Comola Ricci, complesso residenziale privato di Napoli che sorge tra la zona collinare e il quartiere Chiaia, dove, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un uomo ha tentato di aggredire una ragazzina per strada. Sul posto, allertati dai presenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno bloccato l'aggressore e lo hanno portato via, non senza qualche difficoltà, dal momento che, come testimoniano anche alcuni video pubblicati in rete, l'uomo ha opposto una certa resistenza mentre gli agenti cercavano di farlo entrare nell'auto di servizio. Sono in corso approfondimenti per individuare le cause dell'aggressione. Anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha condiviso il video sui suoi canali social.