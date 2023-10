Ladro precipita dal quinto piano e muore nel parco “Le Fontane” di Caserta Tragedia nella periferia di Caserta: un uomo è caduto da un edificio, è morto sul colpo. Si tratterebbe di un ladro, il complice sarebbe scappato.

A cura di Nico Falco

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è precipitato dal quinto piano di un condominio del parco "Le Fontane", in passaggio Natta, nei pressi di via Petrarelle, nella periferia di Caserta. È accaduto nella mattinata di oggi, 5 ottobre, inutili i soccorsi: i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi e per le indagini.

Stando a quanto ricostruito per il momento dalle forze dell'ordine si tratterebbe di un ladro che, insieme a un complice, stava rubando all'interno di un appartamento al quinto piano dello stabile. I due avrebbero tentato la fuga all'improvviso, verosimilmente per il rientro inaspettato del padrone di casa, e avrebbero provato a lasciare il palazzo passando dal balcone; il complice sarebbe riuscito a dileguarsi, probabilmente con l'aiuto di un'altra persona che li aspettava in strada, mentre l'uomo, forse per un piede in fallo, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto.