Uomo ferito con un colpo di pistola alla gamba a Marano: ipotesi rapina finita male L'uomo, 67 anni, è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli: ai poliziotti, che indagano sulla vicenda, ha raccontato di essere stato avvicinato da sconosciuti che volevano rapinarlo.

A cura di Valerio Papadia

Sangue nella serata di oggi, martedì 3 dicembre, a Marano, nella provincia di Napoli: un uomo di 67 anni è stato ferito con un colpo di pistola a una gamba. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, elaborata anche grazie al racconto che la vittima ha fornito agli inquirenti, il 67enne stava tornando a casa e stava passeggiando in via Cinque Cercole quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter intenzionati a rapinarlo. Uno di loro, stando al racconto del 67enne, ha estratto una pistola, sparandogli e ferendolo con un proiettile a una gamba.

Il 67enne è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli: il proiettile ha raggiunto la gamba destra dell'uomo, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Nel nosocomio partenopeo sono giunti i poliziotti del commissariato Arenella, che hanno raccolto la sua testimonianza e hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica dell'aggressione e per identificare i responsabili; un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.