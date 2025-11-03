napoli
Uomo di 56 anni muore sotto casa in Irpinia, era appena stato dimesso dall’ospedale: 4 medici indagati

L’uomo è morto lo scorso 22 ottobre ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. La Procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati 4 medici dell’ospedale locale.
A cura di Valerio Papadia
Sarà l'inchiesta della magistratura a fare piena luce sul decesso di un uomo di 56 anni che, lo scorso 22 ottobre, è morto sotto casa ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino; l'uomo stava tornando a casa dopo essere stato visitato in ospedale. Da quanto si apprende, il 56enne era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in strada e, così, si era recato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino per farsi visitare. Dopo alcuni accertamenti, però, l'uomo era stato rimandato a casa e, proprio quando il 56enne è giunto sotto la sua abitazione, si è verificato il decesso.

Eseguita l'autopsia sul cadavere: indagati 4 medici dell'ospedale di Ariano Irpino

Per vederci chiaro e scoprire le cause della morte del 56enne, la famiglia ha presentato denuncia alle forze dell'ordine e, così, la Procura della Repubblica di Benevento, competente sul territorio, ha aperto una inchiesta. Venerdì 31 ottobre, sul corpo della vittima è stata eseguita l'autopsia: come atto dovuto, il pm del Tribunale di Benevento, Patrizia Filomena Rosa, ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici in servizio all'ospedale di Ariano Irpino: si tratta di un dottore del Pronto Soccorso, di un radiologo, di un neurologo e di un biologo che, a vario titolo, hanno avuto in carico il 56enne durante la sua permanenza nel nosocomio irpino.

