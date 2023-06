Uomo di 54 anni accoltellato ad Acerra: è in prognosi riservata Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

Un uomo di 54 anni è stato accoltellato ad Acerra, nella provincia di Napoli: le sue condizioni sono gravi. L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, giovedì 15 giugno: il 54enne, cittadino albanese, è stato accoltellato da sconosciuti. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove è stato ricoverato e dove si trova ora in gravi condizioni di salute, ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'aggressione sono sopraggiunti anche gli agenti del commissariato di Acerra della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso; ai poliziotti sono affidate le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e identificare il responsabile – o i responsabili – dell'aggressione ai danni del 54enne.

A Napoli, invece, nelle scorse ore un giovane di 20 anni, Antonio Sorrentino, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver accoltellato ripetutamente un tassista in via Santa Lucia, sul lungomare cittadino. L'aggressione risale allo scorso 14 febbraio, ma soltanto nelle scorse ore gli inquirenti sono riusciti a individuare e ad arrestare il 20enne, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari.