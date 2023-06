Accoltella un tassista alla gola in via Santa Lucia a Napoli: arrestato un 20enne L’aggressione risale allo scorso 14 febbraio: dopo 4 mesi i poliziotti hanno identificato il 20enne ritenuto responsabile del ferimento e lo hanno arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Dopo quattro mesi di indagini, i poliziotti hanno individuato e arrestato Antonio Sorrentino, 20 anni: il ragazzo è ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato ai danni di un tassista, un uomo di 44 anni, accoltellato ripetutamente in via Santa Lucia, sul lungomare di Napoli. L'aggressione, infatti, risale alla notte dello scorso 14 febbraio, quando il 20enne, in seguito a una lite nata con il tassista per motivi legati alla viabilità, avrebbe impugnato un coltello e colpito il 44enne con diversi fendenti, di cui uno alla gola.

Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia Municipale, a cui sono stati affidati i primi rilievi subito dopo l'aggressione. Nonostante i numerosi fendenti ricevuti, tra cui quello, molto pericoloso, alla gola, per il tassista 44enne non ci sono state gravi conseguenze.

Il 20enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e da quelli dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale partenopea. Il 20enne è stato individuato e arrestato: il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Sorrentino.