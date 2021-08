Università Napoli, green pass obbligatorio per prof e impiegati dal 1 settembre o scatta sospensione Green pass obbligatorio dal 1 settembre per professori, impiegati e bidelli delle Università di Napoli, arrivano i decreti della Federico II e del Suor Orsola Benincasa. Per chi non sarà in grado di esibire la certificazione verde anti-Covid scatterà l’assenza ingiustificata e dopo 5 giorni la sospensione dal lavoro con la privazione della retribuzione. Green pass necessario anche per gli studenti per seguire le lezioni in presenza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Green pass obbligatorio dal 1 settembre al 31 dicembre per professori, impiegati e bidelli delle Università di Napoli. Per chi non sarà in grado di esibire la certificazione verde anti-Covid scatterà l’assenza ingiustificata e dopo 5 giorni la sospensione dal lavoro con la privazione della retribuzione, così come prevede il Decreto Draghi, (comma 3 dell’articolo 9-ter del Dl 52/2021, convertito in legge 87/2021 del 17 giugno 2021). Gli Atenei partenopei si stanno già adeguando e negli ultimi giorni sono partiti i decreti e le comunicazioni rivolti al personale per informarlo delle modalità di esibizione del green pass e delle possibili sanzioni. L’unica eccezione riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, purché in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute che dovranno inviarla al medico competente per l'Università.

Green pass per lezioni in presenza studenti

Anche gli studenti saranno invitati a tornare alle lezioni in presenza, alle quali si potrà accedere solo con il Green Pass, ma resterà comunque la possibilità della DaD, la didattica a distanza. L’articolo 1 del Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 ha imposto che dal primo settembre al 31 dicembre 2021 al “le attività didattiche e curriculari delle università e delle scuole siano svolte prioritariamente in presenza”.

All’Università Federico II di Napoli questa settimana saranno messe a punto le modalità operative per l’esibizione del Green Pass. Non è escluso che l’inizio delle attività didattiche possa slittare a metà settembre per definire tutti i dettagli sugli ingressi. Per gli studenti che frequentano in presenza saranno previsti controlli a campione sui Green Pass. Coloro che non potranno esibirlo saranno invitati ad uscire dall’aula.

All’Università Suor Orsola Benincasa, per accelerare i controlli, docenti e personale tecnico e amministrativo dovranno inviare via mail i Green Pass entro il 31 agosto. Dal 1 settembre al 31 dicembre coloro che non avranno il Green Pass o l’esenzione, saranno considerati “assenti ingiustificati, con sospensione del rapporto lavorativo a partire dal quinto giorno di assenza e privazione della retribuzione.