Un’intera famiglia legata durante una rapina in villa: otto banditi fuggono via con soldi e gioielli È accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli, dove un commerciante, la moglie e i loro due figli sono stati presi in ostaggio da una banda di rapinatori nella loro villa durante una rapina.

A cura di Valerio Papadia

Nel cuore della notte, armati di pistola e tutti vestiti di nero – come in un film – otto banditi hanno fatto irruzione in una villa di San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. Una notte da incubo per la famiglia che ci abita, un commerciante, sua moglie e i loro due figli, che sono stati presi in ostaggio dai malviventi, legati e costantemente minacciati dalle armi. I quattro stavano dormendo quando i banditi hanno fatto irruzione nella villa in via Macedonio Melloni: svegliati, tutti i componenti della famiglia sono stati radunati in un'unica stanza, per essere tenuti sotto controllo.

Contanti, Rolex e altri gioielli il bottino dei malviventi

Una rapina che sembrerebbe essere stata studiata nei minimi dettagli. Sotto la minaccia delle pistole, infatti, il commerciante è stato costretto a rivelare ai banditi le combinazioni delle due casseforti presenti nella villa, che venivano svuotate, mentre altri componenti della banda saccheggiavano tutti gli oggetti preziosi che trovavano: i malviventi hanno rubato denaro contante, gioielli vari e due orologi Rolex del valore di circa 10mila euro. Dopo circa due ore, arraffato tutto il possibile, gli otto banditi sono andati via, lasciando il commerciante e la sua famiglia legati.

Soltanto quando alcuni componenti della famiglia sono riusciti a liberarsi, sono state allertate le forze dell'ordine: sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, a cui sono affidate le indagini. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna ipotesi, anche se dalle modalità della rapina risulta evidenti si tratti di una vera e propria banda specializzata. Le telecamere interne alla villa erano fuori uso al momento del colpo, ma gli inquirenti sperano di acquisire elementi utili dalle telecamere poste nella zona in cui si trova l'abitazione.