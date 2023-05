Un’auto si ferma davanti alla sua: spuntano rapinatori armati di pistola che lo derubano Un 21enne rapinato a Marano di Napoli da due persone armate di pistola: sarebbero sbucate dalla strada mentre era fermo ad attendere che ripartisse un’altra automobilista davanti a lui.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si era fermato perché l'auto davanti a lui si era, a sua volta, fermata per un problema sulla carreggiata: ma improvvisamente dalla strada sono apparsi due rapinatori armati di pistola che, dopo averlo rapinato, si sono dati alla fuga. La vicenda è accaduta a Marano di Napoli, nell'hinterland partenopeo, nella tarda serata di ieri domenica 30 aprile. Indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Marano che al momento non escludono alcuna pista: si indaga per chiarire dinamica e per identificare i responsabili.

La vicenda è accaduta la scorsa notte: secondo quanto raccontato dalla vittima, si trovava su via Franco Nicolosi, una strada interna parallela al centrale Corso Europa, a Marano di Napoli all'interno della propria automobile in compagnia di alcuni familiari. Improvvisamente, l'automobile davanti a lui avrebbe frenato di colpa, con la donna all'interno che sarebbe scesa dal veicolo per liberare la strada da un ingombro.

Mentre il 21enne attendeva in auto assieme ai familiari, sarebbero sbucati però due sconosciuti con il volto coperto da caschi integrali. I due, arrivati a piedi, avrebbero circondato l'automobile e puntato le proprie pistole contro il 21enne, pretendendo la consegna di cellulare e contanti, per poi fuggire. A quel punto il giovane avrebbe chiamato i carabinieri, che sono giunti poco dopo sul posto, raccogliendo testimonianze e procedendo ai rilievi. Non ci sono stati feriti: al vaglio dei militari dell'Arma il racconto della vittima, mentre si cerca di costruire l'esatta dinamica della vicenda e di dare un nome e un volto ai responsabili.